Le HCC de retour au travail

Les joueurs du HCC ne rechausseront pas les patins avant début août. Deux mois et demi sans griffer la glace, c’est parfois long, mais cela représente aussi un passage obligé inévitable pour le défenseur Anthony Huguenin : « On grimace avec plaisir, on peut dire ça ainsi. Mais on est en groupe, entre copains aussi. C’est toujours plus plaisant ».