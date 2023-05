La vente des abonnements est lancée aux Mélèzes

L'eau n'a même pas encore été ajoutée aux bassins de la piscine qu'on reparle à nouveau hockey sur glace aux Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds annonce vendredi le lancement de la vente d'abonnements pour la saison prochaine. Le club a revu la politique tarifaire, plutôt généreuse, adoptée l'année passée (avec tous les matches compris jusqu'à la finale des play-off, mais pas le barrage pour la version "all inclusive"), pour revenir à un système plus généralisé dans le monde du hockey suisse: les futurs abonnés pourront assister à tous les matches de la saison régulière et aux rencontres des quarts de finale de play-off. Un accès à la plateforme de streaming Swissleague.TV est également reconduit, et les abonnés pourront réserver leurs places en priorité pour les matches des play-off auxquels l'abonnement ne donne pas droit. Dans son communiqué, le HCC assure vouloir « maintenir des conditions attractives, tout en permettant au club de poursuivre son développement. »

Côté sportif, la première équipe reprendra l'entraînement d'été lundi en compagnie du préparateur physique Dominique Gindraux. /comm-lre