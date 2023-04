Lanceur de piles identifié

La personne qui a jeté des piles sur des supporters ajoulots a été identifiée. Les caméras de surveillance installées dans la patinoire des Mélèzes ont permis d'identifier très rapidement une personne qui a avoué avoir lancé des piles en direction du secteur visiteur jeudi soir lors du match de barrage de promotion/relégation en National League/Swiss League. Le Hockey Club La Chaux-de-Fonds condamne fermement les faits inacceptables et lui a prononcé une interdiction de stade dans toute la Suisse pour une durée de 3 ans, selon un communiqué transmis vendredi soir.

Fans interdits d'accdessoires



De plus, la Commission pour l'ordre et la sécurité (COS) de la Ligue Suisse de Hockey sur glace prononce une interdiction d'accessoires de toutes sortes (drapeaux, banderoles, tambours, mégaphones) et les chorégraphies pour les prochaines rencontres de barrage, à la maison et à l'extérieur, pour les supporters du HC La Chaux-de-Fonds. Cette mesure sera appliquée ce samedi à Porrentruy lors de l’acte V. Une évaluation du comportement des fans sera faite à l'issue de la rencontre entre les dirigeants des deux clubs en collaboration avec la COS et les polices cantonales dans le but de pouvoir lever certaines interdictions liées aux accessoires de supporters pour les matchs suivants.

La COS salue l'excellent travail et l'efficacité du service de sécurité du HCC en collaboration avec la police neuchâteloise. Pour que les prochaines rencontres de barrage se déroulent sans incidents, le HCC demande au public de faire preuve d'un état d’esprit fair-play envers les joueurs et supporters adverses. /comm-ech