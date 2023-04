« L’émotion peut encore monter » estime Louis Matte au HCC

Doubler la mise devant des gradins en feu : c’est l’objectif du HC La Chaux-de-Fonds ce samedi soir dans une patinoire des Mélèzes pleine à craquer. Le HCC reçoit le HC Ajoie à 20 heures lors de l’acte deux du barrage de promotion - relégation. Il mène 1-0 dans la série après s’être imposé 3-2 jeudi à Porrentruy. Les joueurs de Louis Matte ont inscrit un premier point psychologiquement très important. Ils ont démontré en la circonstance qu’ils étaient à la hauteur de l’événement et tout à fait à même de rivaliser avec le cancre de National League : « On se devait d’être plus rapide, plus physique » estime Julien Privet. « Mais si on veut gagner cette série, il faudra de toute façon aussi livrer des matches parfaits ».