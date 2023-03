La crème des équipes de juniors à Fleurier

La relève du hockey sur glace helvétique à Fleurier : les finales des championnats de Suisse des moins de 17 ans et des moins de 20 ans se tiennent ce week-end à Belle-Roche.

Les juniors des GCK Lions et de Lugano s’affronteront en moins de 20 ans en matches aller et retour. Un duel exclusivement bernois, entre Langnau et Bienne, figure au programme des plus jeunes.

Il s’agit de la deuxième édition de ce tournoi final, intitulé finalissima, placé sous l’égide de Swiss Ice Hockey. La première édition s’était tenue en 2019 à Scuol, dans les Grisons. Le CP Fleurier, lui, peut enfin assurer l’organisation de cet événement qu'il a dû annuler les deux années précédentes en raison de la pandémie. Vice-président du club, David Racheter se réjouit d’accueillir la crème des juniors suisses au Val-de-Travers : « Ce n’est pas aussi simple que d’organiser une rencontre de 2e ligue. Mais nous sommes prêts ».