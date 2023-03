Le HCC à l'assaut de la National League

Quatre étrangers pour tous

Ce barrage n'avait plus été disputé depuis 2018 et le retour des Rapperswil-Jona Lakers aux dépens de Kloten en National League. Le HC Ajoie avait été promu automatiquement au terme de l’exercice 2020/2021. Le club jurassien dispute donc sa deuxième saison au sein de l’élite. La dernière saison du HC La Chaux-de-Fonds, de ce qui était la Ligue A, remonte à l’exercice 2000/2001.

On peut se demander si la différence de ligue, entre une formation rôdée à la 1re division et une autre de 2e division, va peser dans la balance. Louis Matte aborde la question sous un autre angle : pour parvenir à ce stade de la compétition, le HCC a dû au préalable disputer trois séries alors que le HCA, lui, n’a joué qu’une seule série de play-out. Par contre, le coach québécois relève aussi qu’il pourra aligner ces quatre mercenaires, au lieu de deux en Swiss League, et que le club ajoulot lui devra en retrancher deux, sur les six de son effectif.