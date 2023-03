Places limitées pour les supporters du HCC

160 places disponibles dans le secteur visiteur du Voyeboeuf et pas une de plus. Les supporters et supportrices du HCC qui désirent suivre les rencontres de hockey sur glace du barrage de promotion-relégation, qui se tiendront à Porrentruy entre le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds, devront s’adresser directement à Joly Voyages. C’est ce qu’a indiqué mardi le HCC sur son site internet. Aucun autre billet ne sera délivré autrement que par le biais du partenaire officiel du club chaux-de-fonnier. Et aucun ticket ne sera vendu sur place avant les matches pour le secteur visiteur. Quant au secteur visiteur de la patinoire des Mélèzes, il comprend également 160 places.

A La Chaux-de-Fonds, une fan zone sera ouverte dès 18h30 dans la tente installée sur la patinoire annexe, qui permettra de suivre toutes les rencontres sur grand écran.

HCA – HCC, acte I : c’est aussi un derby de l'Arc jurassien à vivre jeudi en direct et en intégralité sur RTN. /mne