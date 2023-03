Une fanzone pour suivre les exploits du HC La Chaux-de-Fonds

Les fans du HC La Chaux-de-Fonds auront un moyen de plus de suivre les matches de leur équipe. Le club de hockey sur glace « jaune et bleu » et la Ville ont annoncé lundi qu’une fanzone va être mise sur pied sur la patinoire extérieure des Mélèzes. Les fans pourront suivre sur écran géant l’entier des matches de la fin de saison des Abeilles, y compris un éventuel barrage de promotion-relégation. La première retransmission aura lieu mardi avec l’acte IV contre Olten de la finale des play-off de Swiss League. L'ouverture des portes se fera à 18h30. Le HCC mène 3-0 dans la série et n’est qu’à un succès d’être sacré champion.







Capacité de 2000 personnes

Une tente de 1'000 mètres carrés allait être déployée sur la surface de la patinoire extérieure. Elle pourra accueillir environ 2000 personnes. L’entrée est gratuite et un service de boissons et de petite restauration sera mis sur place pour les spectateurs. En cas de titre mardi à Olten, la fanzone restera ouverte jusqu’au retour des joueurs du HCC et servira de lieux pour les festivités qui devraient durer toute la nuit. /dpi