Le HCC à la conquête du titre

Les Mélèzes en brûlent d’impatience : la finale des play-off de Swiss League débute ce mercredi soir en hockey sur glace. Le HC Chaux-de-Fonds accueille le HC Olten pour l’acte I d’une série qui se dispute au meilleur des sept matches.

Les deux équipes ont survolé la saison régulière et c’est sans surprise qu’elles se retrouvent à ce stade de la compétition. Soleurois et Chaux-de-Fonniers ont également passé sans trop d’embûches les deux tours précédents des play-off, éliminant à chaque fois leurs adversaires respectifs par quatre victoires à une. Le HCC aborde ainsi cette finale dans un bon état de fraîcheur et sans d'autres blessés que les joueurs absents de longue date,

Axel Andersson, Stefan Ulmer et Gaëtan Augsburger.