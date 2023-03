HCC : « On n’avait pas vu une telle communion depuis plusieurs années »

Le HC La Chaux-de-Fonds l’attendait depuis 2019, elle est tombée hier soir. Les Abeilles ont décroché leur qualification pour la finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Un ticket obtenu grâce à un succès des hommes de Louis Matte 5-1 face à Thurgovie et une victoire finale 4-1 dans sa série de demi-finales.





Un travail de l’ombre

Le président du club, Olivier Calame, se réjouit de cette accession à la finale où le HC La Chaux-de-Fonds retrouvera Olten. Selon lui, cette qualification récompense les joueurs, mais aussi les efforts réalisés en coulisse au sein des Mélèzes depuis plusieurs années. « On récolte les fruits de notre travail. On entame chaque saison avec des buts à atteindre et cette année on a la chance d’être en avance sur notre stratégie », glisse le dirigeant.