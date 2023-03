Sondre Olden : « face à Thurgovie,tu ne peux plus miser que sur le beau jeu »

La première ligne peut mieux faire

Questionné sur le relatif faible rendement de la ligne de parade, qu'il forme avec Toms Anderssons et Oliver Achermann dans cette série, Sondre Olden est catégorique : « Nous devons jouer plus intelligemment. Tu ne peux pas jouer de la même manière que contre Sierre, tourner autour d’eux et essayer de belles choses. Nous devons mettre beaucoup plus vite des pucks au but », complète le topscorer des Abeilles. Autrement dit, créer le danger et du trafic devant le gardien thurgovien.

Les Abeilles pourront en tous les cas compter sur leur public en masse. Selon le club, on devrait atteindre un record d'affluence ce samedi à la patinoire des Mélèzes avec près de 4500 spectateurs. « Nous avons les meilleurs supporters de la ligue et cela nous donne beaucoup d’énergie », conclut Sondre Olden. /lre