La NHA l'emporte au bout du suspense

La Neuchâtel Hockey Academy a décroché un succès sous forme de montagnes russes samedi soir dans le tour de classement de Women's League. La formation de Yan Gigon a dominé Ambri Piotta 6-5 après prolongation non sans avoir alterné les moments bons et moins bons. Les Neuchâteloises ont mené de trois longueurs dans cette partie, grâce au 4-1 de Gabriella Therrien tombé en début de deuxième tiers temps. Mais les Léventines ont pu égaliser avant la deuxième sirène. Si Maëlle Bourquin est parvenue à redonner l'avantage à la NHA à la 52e, Matilde Fantin a permis au HCAP de décrocher les prolongations. C'est finalement Neuchâtel qui a inscrit le but en or après 3'24.

Les Hirondelles affronteront Langenthal dimanche pour leur prochain match. /lre