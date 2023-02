Le défi du HCC : faire sauter le verrou thurgovien

Le HCC devra à nouveau miser sur sa vitesse d’exécution pour tenter de déjouer les plans de Thurgoviens attentistes, qui risquent bien de « parquer le bus » à mi-glace. La prestation de la première ligne d’attaque chaux-de-fonnière, la plus efficace de la Ligue, pourrait être déterminante. Meilleur buteur du championnat régulier, Oliver Achermann a conscience que l’on compte sur lui. A 29 ans, l’Austro-Suisse vit la meilleure saison de sa carrière. Et nouvelle réjouissante pour le HCC, son contrat vient d'être prolongé de trois saisons soit jusqu’en 2026 : « Je me plais aux Mélèzes, j’ai beaucoup de temps de jeu et c’est une super équipe » résume-t-il pour expliquer les raisons qui l’ont incité à rester fidèle au club chaux-de-fonnier.