La NHA prépare son tour de (bas de) classement

Les dirigeants et le staff technique de la Neuchâtel Hockey Academy l’avaient annoncé avant la saison : l’exercice 2022-2023 allait se profiler comme plus difficile avec une équipe considérablement rajeunie et inexpérimentée. Et cela n’a malheureusement pas manqué pour l’équipe neuchâteloise de Women’s League. Elle a terminé le week-end dernier à l’avant-dernier rang du championnat régulier, sous la barre entre les deux équipes néo-promues Langenthal et Ambri Piotta. « L’adaptation à la ligue nous a pris un peu plus de temps qu’on avait imaginé », reconnaît Yan Gigon, l’entraîneur de la NHA. Après des débuts compliqués en automne, avec notamment quelques « casquettes » encaissées, l’équipe a relevé la tête. « Maintenant, ça se passe mieux. On perd, mais sur des petits scores », complète sur un ton positif l’entraîneur.