Ambitions légitimes pour le HCC

Le HCC a fait la démonstration de son potentiel cette année. Tous les espoirs sont permis. Il n’est pas incongru de parler de titre - après lequel le pensionnaire des Mélèzes patine depuis 27 ans – et même pourquoi pas de promotion. « On n’y pense pas encore. step by step, la probabilité existe et la question n’est pas incongrue ». En coulisse, le comité se prépare aussi à cette éventualité. Le nerf de la guerre reste toutefois l’argent comme l’admet volontiers Olivier Calame : « On n’est aujourd’hui très content de se reposer sur une grande base de partenaires, mais qui sont régionaux ».