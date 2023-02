Les Mélèzes pourront à nouveau faire le plein

L’euphorie autour des play-off du HC La Chaux-de-Fonds monte gentiment et sûrement à la patinoire des Mélèzes ! Le club a adapté ses structures à l’engouement que suscite l’équipe de Louis Matte cette saison en Swiss League de hockey sur glace.

Mesure la plus visible, les supporters des Abeilles retrouveront une patinoire « à l’ancienne » pour ce début des séries. Les derniers sièges rouges du stade de la Maladière, qui avaient été prêtés par la Ville de Neuchâtel pour les mesures à prendre durant la pandémie, ont été démontés dans le pourtour sud (côté entrée de la piscine). « On avait laissé ces sièges au cas où…. Mais une partie avait déjà été enlevée à l’est avant les play-off la saison dernière », explique Grégory Duc membre du Conseil d’administration du HCC en charge de la sécurité. Le but de la démarche est évidemment de gagner en capacité. « On se rend compte que les gens aiment être debout. La capacité des Mélèzes passera de 5000 à 5225 spectateurs. », complète Grégory Duc. Le HCC encaissera aussi quelques milliers de francs de plus de billetterie par match





La billetterie démarre fort

Le club des Mélèzes a ouvert sa billetterie pour les deux premiers matches à domicile, soit le mardi 14 février à 19h45 et le 18 février à 19h00. « Les ventes ont bien démarré. Cela augure d’une très bonne affluence », se réjouit Marc Aubert, le directeur marketing des Abeilles. Le club doit aussi faire avec une belle demande en places assises. Ainsi, les cinquante places du secteur K, au nord, sont également mises en vente durant les play-off. Aussi, le tarif du bloc de places assises au centre de la tribune principale a été majoré de 15 francs par rapport aux autres. « Il est normal qu’on distingue les places plein centre de celles des extrémités », argumente Marc Aubert.

Le club incite les supporters à privilégier la prévente. Les soirs de match, les caisses ouvriront 1h15 avant le coup d’envoi. /lre