La remise en question du HC Le Locle

L’exercice régulier est bouclé en 2e ligue de hockey sur glace. Les quatre clubs neuchâtelois du groupe 1 de la Suisse romande n’ont pas connu le même destin au terme de cette première partie de championnat avant les play-off : Star Chaux-de-Fonds termine en tête du classement avec sept points d’avance sur le CP Fleurier. Neuchâtel Young Sprinters est 5e avec 24 unités de retard sur le leader. Le HC Le Locle ferme la marche après une saison sportivement catastrophique : Le club de la Mère commune a bouclé son championnat régulier sans avoir engrangé le moindre de points avec une moyenne de plus de sept buts encaissés par un match contre 1,5 de marqué. Le mouvement juniors du HC Le Locle souffre aussi d’une érosion inéluctable. Le comité a décidé de réagir face à une situation qui devenait inquiétante. Ses membres étaient rassemblés mardi en assemblée générale extraordinaire : une assemblée au cours de laquelle deux décisions essentielles sont tombées. Ils ont choisi de conserver une équipe en 2e ligue. Ils ont également accepté par 38 voix et 2 abstentions que leur mouvement juniors soit repris par la nouvelle HCC Academy, de la Holding du HC La Chaux-de-Fonds SA. Membre du comité loclois, David Lanz ne voyait pas d’autre solution pour assurer un encadrement pérenne et de qualité pour la relève.