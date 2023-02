HCC : bilan réjouissant en vue des play-off

La saison régulière du HCC de bon augure pour les play-off. Le club de Swiss League de hockey sur glace a bouclé la saison régulière en tête dimanche soir sur une victoire. Les Abeilles se sont imposées 6-5 en prolongation contre le HC Bâle devant 3'715 spectateurs à la patinoire des Mélèzes. Il s’agissait de leur 15e succès de rang. Marcel Neuenschwander est venu dresser le bilan de cette saison lundi dans La Matinale avant l’entame des play-off le 14 février contre Sierre. Un bilan que notre journaliste sportif qualifie de très réjouissant. « Les protégés de Louis Matte ont proposé du hockey alléchant, spectaculaire. Ils ont séduit leurs supporters. » Et pour lui, le travail en coulisse avec cette volonté de consolider les structures du club a porté ses fruits. La campagne de recrutement du HCC a aussi été réussie avec notamment les signatures pour trois ans du portier Viktor Ostlund et du défenseur Anthony Huguenin. En ce qui concerne les play-off, Marcel Neuenschwander estime que tout autre affiche qu’une finale entre La Chaux-de-Fonds et Olten constituerait un échec pour les deux équipes. /sma