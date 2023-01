HC Uni : Une saison qui finit « trop tôt »

Et le futur ? Marc Gaudreault dispose d’un contrat qui porte encore sur les deux prochaines saisons. Le coach québécois restera donc en place jusqu’au terme de l’exercice 2024 – 2025. Il assurera également toujours la direction technique de la relève. Et, à ce propos, le président du mouvement juniors, Marc-André Cattin, s’inquiète de l’avenir du partenariat qui avait été conclu avec le MoJu, le mouvement juniors du HC La Chaux-de-Fonds. Le MoJu a été absorbé par la SA du HCC et il n’existe plus en tant que tel. « Dans ces circonstances, les accords conclus entre les deux entités me paraissent caducs. Nous ne savons plus qui est notre interlocuteur », ajoute encore Marc-André Cattin. /mne