La NHA battue et privée de play-off

La Neuchâtel Hockey Academy concède la défaite de trop face au leader. Les joueuses de Yan Gigon ont été dominées 3-0 sur la patinoire des ZSC Lions samedi soir en Women’s League de hockey sur glace. Les Hirondelles ont rapidement vu leurs espoirs de victoire s’envoler après deux réussites de Kathryn Cipra tombées en fin de premier tiers-temps.





La NHA privée de play-off

Après cette 12e défaite de la saison, la Neuchâtel Hockey Academy se retrouve à 15 points de la 4e place synonyme de qualification pour les séries finales. Avec seulement quatre rencontres à disputer d’ici la fin de la saison régulière, les Hirondelles voient la qualification pour les play-off s’envoler définitivement.

« On y croyait encore avant le match, car mathématiquement ce n’était pas fait, mais face au ténor du championnat c’est vraiment difficile », souligne à chaud l’entraîneur Yan Gigon. « On a beaucoup progressé avec notre jeune effectif au fil de la saison mais ce n’est pas encore suffisant. On doit maintenant se concentrer sur les play-out et consolider nos bases pour l'année prochaine », précise le coach. /gjo



