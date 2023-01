Nouveaux critères de promotion en Swiss League

Pour éviter le pire, la Swiss League s’adapte. Les clubs de hockey sur glace de deuxième division helvétique, dont le HC La Chaux-de-Fonds, et les membres de l’Organe de coordination, ont décidé jeudi de modifier le mode de promotion-relégation entre la Swiss League et la MyHockey League.





Sauver les meubles

À la suite de la relégation volontaire de Langenthal en MyHockey League (MHL) au terme de la saison, la Swiss League devrait être composée de neuf équipes lors du prochain exercice. Mais la situation demeure précaire. Selon un communiqué diffusé vendredi par Swiss Ice Hockey, si aucune équipe n’est promue, il existe un risque que seules huit, voire même sept équipes évoluent en deuxième division durant la saison 2023/24.





Objectif de 12 équipes

Face à cette situation, plusieurs scénarios ont été imaginés. Les nouvelles dispositions prévoient que des clubs de MHL puissent être plus facilement promus selon le nombre d'équipes en Swiss League. Les variables vont de deux clubs promus directement à un club promu directement. Le but est d'atteindre 12 clubs dans cette catégorie de jeu. Une fois ce nombre atteint, le dernier de Swiss League serait relégué et le meilleur club de MHL promu, pour autant qu'il réunisse les critères de promotion. /comm-gjo