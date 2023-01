Le HC Star distance le CP Fleurier

Un derby neuchâtelois au sommet était au programme de la 2e ligue de hockey sur glace samedi. Star Chaux-de-Fonds recevait le CP Fleurier à la patinoire des Mélèzes. Les Stelliens se sont imposés 7-1. Ils ont rapidement mis les choses au point. Ils menaient par 4-1 à la fin de la première période à la suite des réussites de Tristan Tanner, Johann Duplan, David Bozzo et Danick Daucourt. David Bozzo (encore lui), Fabrice Maillat et Alain Oppliger ont creusé l’écart par la suite. Kenny Huguenin a mis le but de l’honneur pour les Vallonniers.

Star Chaux-de-Fonds consolide ainsi sa première place au classement avec cinq points d’avance sur le CP Fleurier, mais aussi un match en plus.





Mauvaise affaire pour Young Sprinters

Neuchâtel Young Sprinters a essuyé un revers indiscutable dans le Jura. Les joueurs du Littoral ont perdu 5-1 contre le HC Moutier. Sven Erard a sauvé l’honneur pour son équipe dans le premier tiers-temps avant que les Jurassiens ne creusent un écart définitif par la suite. Au classement, cette défaite ne fait pas l’affaire des joueurs du Littoral, au-dessous de la barre, et distancés de quatre longueurs par leur adversaire du jour, quatrième. /mne