Sondre Olden de retour avec le HCC pour le choc au sommet

C’était le 1er mars 2022 sur la glace de Viège. On jouait le premier tiers temps lorsque Sondre Olden, topscorer du HC La Chaux-de-Fonds, devait quitter la glace après une mauvaise chute sur son épaule. La tuile à quelques matches seulement du coup d'envoi des play-off. De retour à l’entraînement depuis novembre, neuf mois après cette grave blessure, le mercenaire de 30 ans explique être « en pleine forme » et « ne plus se soucier de son épaule ». Il jouera mardi soir le match au sommet de Swiss League contre Olten à la patinoire du Kleinholz (à suivre en direct sur RTN dès 19h30).