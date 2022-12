Le HCC à nouveau battu aux Mélèzes

Les clubs valaisans ont joué un sale tour au HC La Chaux-de-Fonds cette semaine dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Après la défaite contre Viège mardi, les protégés de Louis Matte ont été battus 4-3 après les tirs au but par Sierre samedi aux Mélèzes. S’ils ne doivent rien (ou presque) remettre en question, ces deux accros sonnent comme des avertissements à l’approche de Noël. Là où les esprits commencent à penser séries. Oui le HCC peut perdre deux fois consécutivement à domicile, et oui, il peut se faire surprendre par des adversaires bien éloignés de lui au classement.





Le HCC craque sur la fin

C'est peut-être une une coïncidence, mais le HCC a donné l’impression de commencer le match sur une sorte de « fausse dynamique », semblable à celle affichée contre Viège. En panne de créativité, les protégés de Louis Matte ont concédé l’ouverture du score sur une période de supériorité numérique pour Sierre.

Dans une partie âpre et fermée, c’est au travers du deuxième tiers-temps que les Chaux-de-fonniers ont (enfin) débloqué la situation grâce à des réussites signées Achermann et Berthon juste avant la sirène.

Sierre est ensuite revenu à 2-2 dans la dernière période avant un magnifique but d’Eugster (tir au poignet sous la barre) que l’on pensait décisif. C’était sans compter avec des Sierrois accrocheurs et qui ont égalisé en infériorité numérique (!), à cinq minutes de la fin, avant de l’emporter aux tirs au but.





Une attaque au complet

Côté réjouissances, le HCC évoluait pour la première fois depuis fin octobre avec deux étrangers sur la glace suite au retour au jeu de Kyle Topping. Louis Matte a même eu le luxe d’avoir une attaque au complet, excepté Voirol prêté à Franche-Montagnes. De bon augure pour la concurrence dans l'alignement et la suite de la saison. /yra