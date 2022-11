Fin de saison pour Axel Andersson

Le HCC perd un défenseur supplémentaire. Axel Andersson ne reviendra pas avant la fin de la saison, selon les premières estimations médicales. Le Chaux-de-Fonnier a été victime d’une charge violente de la part d’un joueur zurichois vendredi soir, lors du match contre Winterthour en Swiss League de hockey sur glace. Le numéro 29 des Abeilles a été évacué sur civière à l’hôpital.

Contacté par téléphone samedi après-midi, le directeur sportif du HCC confirme les informations publiées par Arcinfo. Loïc Burkhlater précise que le haut du corps est touché, près de la nuque, mais qu’Axel Andersson arrive à bouger les membres inférieurs. Son absence des patinoires durera tout de même six à douze mois. Des informations plus précises quant à cette « blessure importante » et une éventuelle opération arriveront en début de semaine, toujours selon Loïc Burkhalter.

L’infirmerie du HCC continue donc de se remplir, alors que les Abeilles accueillent Langenthal dimanche aux Mélèzes. /swe