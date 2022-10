Voyage victorieux pour le HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est défait des GCK Lions 4-3 après les tirs au but en Swiss League de hockey sur glace. Et il ne fallait pas arriver en retard à Oerlikon ce vendredi soir avec l’ouverture du score des Abeilles après 21 secondes de jeu. Cinq minutes plus tard, Olivier Achermann inscrira le 2-0 de quoi parfaitement lancer cette partie. Mais les Zurichois ont ensuite retourné la situation lors du dernier tiers-temps marquant à trois reprises. Le HCC est parvenu à égaliser à deux minutes du terme de la rencontre grâce à Arnaud Jaquet. Finalement, les hockeyeurs des Montagnes décrochent leur 8e succès de la saison en s’imposant 4-3 après les tirs au but.

Prochain match pour le HC La Chaux-de-Fonds dimanche à 17h avec la réception de Sierre. Match à suivre en direct sur RTN. Développement suit./jpp-fph