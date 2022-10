La Neuchâtel Hockey Academy battue à domicile

Thurgovie ne convient pas aux Hirondelles. La Neuchâtel Hockey Academy s’est inclinée 2-1 face aux Alémaniques samedi soir en Women’s League de hockey sur glace. Une semaine après un revers 3-0 face au même adversaire, la NHA n’a pas trouvé la solution pour s’imposer.

Les filles de Yan Gigon ont pourtant inscrit le premier but de cette partie à la 10e minute de jeu par l’intermédiaire de Marilyn Fortin. Mais les Neuchâteloises n’ont pas réussi à tenir cet avantage et ont encaissé deux réussites à la 28e et à la 49e minute.





Situation délicate

Cette défaite ne fait pas les affaires de la Neuchâtel Hockey Academy qui reste bloquée à l’avant-dernier rang du championnat à 6 points de la barre. Les Hirondelles auront l’occasion de se relancer dès dimanche, mais elles auront fort à faire face au leader du classement, les ZSC Lions. Ce duel est prévu à 17h30 aux Patinoires du Littoral. /gjo