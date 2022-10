Le HCC fait tomber le leader

Les Abeilles ont bâti ce succès sur la longueur, en démarrant très fort. Kyle Topping ouvrait le score dès la troisième minute, suite à un bon travail combiné de Schweri et Voirol en fond de zone. Dix minutes plus tard, c’est Achermann et Bengtsson qui unissaient leurs efforts pour doubler la mise. « On a marqué d’entrée, ce qui a aidé. Après, on a bien su gérer le match, surtout les moments-clés » résume très justement Ludovic Voirol.