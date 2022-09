Le vestiaire du HCC affiche ses ambitions 

Le HCC a disputé sept rencontres amicales en phase de préparation. Il en a gagné cinq, battant notamment Ajoie et Lausanne. Il a uniquement perdu contre deux autres clubs de National League, Bienne et Genève.

Ce bilan positif et encourageant nous fait aussi comprendre que le HCC dispose cette saison d’un effectif complet et équilibré, qui comprend 16 attaquants, huit défenseurs et deux gardiens. Viktor Oestlund s’affiche en titulaire indiscutable à ce poste. L’entraîneur Louis Matte ne conteste pas, mais il tient un discours plus nuancé. Il veut amener de la concurrence avec le jeune Hugo Cervino.