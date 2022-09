Le HC Uni est à sa place

Lors de l’exercice précédent, le HC Uni Neuchâtel a terminé troisième de la saison régulière avant d’échouer en demi-finales des play-off. Marc Gaudreault espère faire aussi bien cette saison. Il n’évoque en revanche pas une promotion à l’échelon supérieur, en MyHockey League : c’est la troisième division nationale, elle est chronophage et elle exige beaucoup plus d’investissements de la part des joueurs que la 1re ligue. Les déplacements sont généralement plus longs.