Le HCC introduit le système no cash

Plus d’argent liquide aux buvettes du HCC, en Swiss League de hockey sur glace : à moins d’une semaine de la reprise du championnat, le HC La Chaux-de-Fonds a présenté les nouveautés extra-sportives qui concerneront ses supporters depuis le début de cette saison 2022 – 2023. Les transactions se feront désormais selon un système no cash, à ne pas confondre avec le cashless, qui autorisera des moyens de paiement différents : cartes de débit/crédit bien sûr, mais aussi par Twint ou encore via les abonnements ou même une carte de consommation gratuite rechargeable en différents points de la patinoire, y compris par cash. L’introduction de ce système permet de supprimer tous les inconvénients relatifs à la manipulation de l’argent liquide. Il favorise aussi la gestion des stocks.