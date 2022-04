La relève du hockey européen aux Mélèzes

La relève du hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds : après deux annulations successives en raison des restrictions sanitaires, le tournoi international mini a pu se tenir de vendredi à dimanche à la patinoire des Mélèzes.

Cet événement était organisé pour la 45e fois. Il s’est taillé une solide réputation et il a attiré une fois de plus cette année huit équipes venues des quatre coins de l’Europe :

Tchéquie, France, Belgique, Lettonie ainsi que des sélections régionales tessinoises, Suisse allemande et fribourgeoise. Le HCC était également représenté avec une formation.

Ce tournoi est réservé à des joueurs de moins de 15 ans. Il s’agit généralement d’un âge charnière entre le hockey plaisir et la compétition plus sérieuse. C’est à cet âge que les meilleurs éléments vont souvent quitter leur club d’origine pour rejoindre les grandes organisations. Le HC La Chaux-de-Fonds n’échappe pas au phénomène. Directeur technique du mouvement juniors du HCC, Pascal Albisetti relève qu’il devient à ce titre difficile d’être concurrentiel en raison d’un bassin de recrutement plus modeste.