Olivier Calame : « Le bilan du HCC est très positif »

Cas de Matthias Trettenes pas réglé

Les joueurs du HCC bénéficieront de trois semaines de vacances avant d’entamer, en mai déjà, leur préparation physique pour le prochain championnat. Le directeur technique du club, Loïc Burkhalter, mise sur la stabilité du groupe pour former un effectif compétitif. 18 joueurs, 9 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens sont déjà sous contrat pour l’exercice 2022 – 2023. Trois nouveaux éléments ont été engagés (Damian Gehringer, Stefan Ruegsegger et Karim Del Ponte), alors que le cas de Matthias Trettenes est toujours en suspens.