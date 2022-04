Le HCC est bien vivant

Pour la première fois de la série, c’est le HCC qui gagne. Et quel bien cela fait ! Devant les 4219 spectateurs de la patinoire des Mélèzes, les protégés de Thierry Paterlini se sont imposés 5-4 contre Olten, et ne sont « plus » menés que 3-1 dans cette série play-off au meilleur des sept matchs. Si cette série n’est pas forcement relancée, elle a au moins le mérite d’être lancée. Le match V de mardi au Kleinholz s’annonce crucial, mais la grande satisfaction du moment est de se dire que les Chaux-de-Fonniers peuvent battre les Soleurois à la régulière et qu’ils sont encore vivants. Ceci malgré une pléiade de joueurs importants blessés ou malades (Holden, Oejdemark, Huntebrinker et Privet, notamment).





Avec l’énergie du public

Dans une ambiance des grands soirs, le HCC a débuté la rencontre de manière idéale. Jouant avec le cœur et avec une belle énergie, les Abeilles menaient 2-0 après le premier tiers-temps grâce à des réussite de Dubois et Achermann.

Dans le tiers intermédiaire, Olten a mis toute ses forces dans la bataille pour tenter d’égaliser, mais ce sont les Chaux-de-Fonniers qui ont pris trois longueurs d’avance grâce à Döpfner. Les Soleurois ont ensuite réussi à ouvrir leur compteur avant que Petrini (sur penalty) et Andersons permettent au HCC de mener 5-1 après deux tiers-temps.





Une atmosphère irrespirable

Puis tout s’est compliqué et les Soleurois ont cru en leurs chances, remontant peu à peu le score pour revenir à 5-4 à une minute de la fin du match. Mais le HCC a tenu bon grâce notamment à un magnifique esprit d’équipe, à un Vicktor Östlund héroïque devant son filet, mais aussi à un brin de chance.

A l’arrivée, les Chaux-de-Fonniers ont gratifié leur public d’une soirée pleine d’émotions, qui fera date dans les esprits. Et ce, quelque soit l’issue de la série. Une certitude est que l’acte V se tiendra mardi au Kleinholz. Maintenant que la série est lancée, tout est possible. /yra