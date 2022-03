Un HCC époustouflant s’offre 3 pucks de demi-finale

Un HC La Chaux-de-Fonds renversant rentre vainqueur de son match en Haut-Valais et fait la belle affaire. Les Abeilles ont battu le HC Viège 4-3 samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. Les Chaux-de-Fonniers mènent désormais 3-1 dans cette série de quarts de finale des play-off qui se dispute au meilleur des sept matches.

Les Hauts-Valaisans avaient évidemment à cœur de revenir à la hauteur de leur hôte dans cette série, eux, qui avaient débloqué leur compteur grâce à cette victoire étriquée aux prolongations (4-3) jeudi soir, à la patinoire des Mélèzes. Rien ne fut donc simple pour les joueurs de la Métropole horlogère. Le premier tiers temps allait rapidement nous le confirmer après l’ouverture du score des Viégeois (15e) à 5 contre 4. Les Abeilles réagissaient en toute fin de tiers (19e), par l’entremise de son joueur américain Michael Hunterbrinker, l’homme du match du côté du HCC. C’était ainsi sur un score de parité logique que les deux équipes regagnaient les vestiaires après vingt minutes de jeu.





Un tiers médian complètement déjanté

Dès l’entame de la deuxième période, Viège revenait sur la glace avec des éclairs sous ses patins. Les Hauts-Valaisans imposaient un rythme affolant aux Chaux-de-Fonniers grâce à leur pressing très haut sur la glace. Ils reprenaient l’avantage après seulement 50 secondes dans ce tiers médian (21e), par leur suédois Niklas Olausson bien servi par un coéquipier, derrière la cage d’Hugo Cerviño, exceptionnel samedi soir à la Lonza Arena. La pression viégeoise s’intensifiait dans ce tiers médian et cela partait dans tous les sens avec un tir sur la latte de chaque côté. Le coach du HCC, Thierry Paterlini, prenait d’ailleurs intelligemment un temps-mort pour calmer les ardeurs valaisannes et celui-ci portait ses fruits car les Abeilles allaient une nouvelle fois égaliser à la mi-match (31e), par leur mercenaire Michael Huntebrinker pour le 2-2, dans un deuxième tiers temps totalement débridé mais qui n’était pas terminé. En effet, les Chauxois cafouillaient leur power-play en fin de tiers (38e) et voyaient Raphaël Kuonen s’en aller seul affronter Hugo Cerviño mais était séché par un défenseur du HCC. Le capitaine de Viège ne posa pas de questions pour inscrire son penalty et redonner une troisième fois l’avantage à son équipe (3-2) avant l’ultime période.





« Une Maradona » pour Huntebrinker

Menés tout au long du match, les Chaux-de-Fonniers, admirables de persévérance dans ce match qui fut probablement le plus palpitant de cette série, allaient enfin passer l’épaule dans ce dernier tiers temps. Le scénario de jeudi soir aux Mélèzes était inversé et Gaëtan Augsburger et ses coéquipiers égalisaient une 3e fois dans ce match par le précieux Daniel Carbis (56e). Il donna des idées à son coéquipier Michael Huntebrinker qui allait tout simplement signer un triplé 59 secondes plus tard et le but décisif (4-3), sur un magnifique exploit individuel, où l’Américain dribbla pas moins de 3 Viégeois (!) avant de tromper Reto Lory, le gardien haut-valaisan. Tout simplement magistral et « Maradonien » ! Gaëtan Augsburger, défenseur du HCC, était lucide et fier de son équipe à l’issue du match :