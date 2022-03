La NHA éliminée en demi-finale des play-off

La Neuchâtel Hockey Academy ne disputera pas la finale pour le titre en Women's League de hockey sur glace. Dimanche après-midi à domicile, les joueuses du Littoral ont perdu 5-4 contre Lugano en demi-finale des play-off.





La dégringolade

Les joueuses de Yan Gigon ont commencé la partie de la meilleure des manières en menant 2-0 à la fin du premier tiers-temps. Les deux réussites sont signées Coralie Larose (15e) et Ophélie Ryer (16e). Elles ont ensuite enfoncé le clou en inscrivant encore deux buts grâce à Marie-Pierre Pélissou (22e) et Coralie Larose (31e) pour mener 4-0 au milieu du deuxième tiers-temps. Mais tout a vite basculé. Les Neuchâteloises ont vu leur adversaire marquer cinq buts et leur passer devant au score.

Après sa défaite subie samedi lors du premier acte, la Neuchâtel Hockey Academy encaisse un deuxième revers, synonyme d'élimination. /mad