Débuts réussis pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds commence bien. A l'occasion du premier acte des quarts de finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace, les Abeilles ont dominé Viège 2-1 dimanche soir à la patinoire des Mélèzes.

Les hommes de Thierry Paterlini s’adjugent ainsi le premier duel de cette série et mènent 1-0 dans ce quart de finale.

Patience récompensée

Les Abeilles ont directement donné le ton dans cette partie. Devant 3'144 spectateurs, les Chaux-de-Fonniers ont rapidement pris le jeu à leur compte dans ce match. Plusieurs occasions nettes auraient pu donner l’avantage aux locaux. Mais les parades de Reto Lory et la barre transversale ont repoussé l’échéance. Après un premier tiers-temps dominé par le HC La Chaux-de-Fonds, en témoigne les 12 tirs cadrés des Abeilles contre seulement 4 pour les Valaisans, le score n’avait pas encore bougé.

Il a finalement fallu attendre la deuxième période pour voir les joueurs des Mélèzes être récompensés de leurs efforts. Après seulement 16 secondes de jeu dans le tiers médian, Mathias Trettenes (21') a pu ouvrir le score. Mieux encore, 90 secondes plus tard, Julien Privet (22'), complètement oublié par la défense adverse, parvenait à donner deux longueurs d’avance aux Abeilles.

Atmosphère de play-off

Alors que le match semblait plié, une déviation hasardeuse de Linus Klasen (31') a offert à Viège son premier but de la soirée et un nouvel élan offensif. Les Chaux-de-Fonniers ont alors dû serrer les dents pour conserver cet avantage au score jusqu’au deuxième thé.

Dans l’ultime période, les Abeilles ont tenté de maîtriser la rencontre en laissant leur adversaire faire le jeu et en évoluant principalement en contre-attaque. Une stratégie payante mais qui a occasionné quelques sueurs froides aux supporters présents. Les Hauts-Valaisans se sont offerts plusieurs grosses actions avant de tomber dans la frustration et d’écoper de nombreuses pénalités, offrant une fin de match plus tranquille au HCC.

Mission accomplie pour le HC La Chaux-de-Fonds qui commence du bon pied ce quart de finale des play-off et conserve l’avantage de la glace. Un soulagement pour le défenseur des Mélèzes, Arnaud Jaquet :