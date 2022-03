Le HCC termine sur une bonne note

Une dernière victoire avant les play-off. Le HC La Chaux-de-Fonds s'est imposé 5-1 samedi face à Zoug Academy lors de l'ultime match de la saison régulière de Swiss League. Dans cette rencontre sans véritable enjeu disputé à la Bossard Arena, les Abeilles ont déroulé en inscrivant 4 buts lors de la première période. Les réussites ont été signées par Daniel Carbis, Jaison Dubois, Andreas Döpfner et Olivier Achermann. Après un deuxième tiers-temps nul et vierge, les jeunes Zougois ont marqué à l'entame de la dernière période (44e). Mais Olivier Achermann a scellé le score en inscrivant un cinquième but à peine quatre minutes plus tard.



Le HC La Chaux-de-Fonds, déjà assuré de finir à la 3e place du classement, remporte donc une dernière victoire avant de commencer sa série des quarts de finale des play-off face à Viège dimanche prochain, soit le 13 mars. /jha