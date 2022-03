Le HCC bat Viège mais perd Olden

Le HC La Chaux-de-Fonds a dominé le HC Viège 3-2 mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Devant un peu plus de 2500 spectateurs à la Lonza Arena, les Abeilles ont décroché une victoire importante en perspective des play-off.Il apparaît de plus en plus probable que la formation viégeoise (sixième) sera l'adversaire du HCC (troisième) en quarts de finale des play-off. Le classement selon le système des points par match livrera son verdict définitif à l'issue des deux dernières journées de la saison prévues jeudi et samedi.





Des absences notables des deux côtés

Il est pourtant difficile de tirer de vrais enseignements de cette confrontation. Les deux entraîneurs ont en effet dû faire face à de nombreuses absences. Viège s’est présenté sans ses deux étrangers habituels Linus Klasen et Niklas Olausson, annoncés malades, tandis que le HC La Chaux-de-Fonds a composé avec de nombreux absents, tant et si bien que deux lignes de défenseurs seulement figuraient sur la feuille de match. Les attaquants Loïc In-Albon et Andreas Döpfner sont allés épauler l’arrière-garde défensive.





Une bonne première pour Michael Huntebrinker

Dans ce contexte, le match n’a pas atteint des sommets, entre deux équipes qui semblaient vouloir limiter la casse avant les séries. On peut retenir le splendide numéro d’Oliver Achermann sur le but qui donne la victoire au HC La Chaux-de-Fonds (52e), mais aussi la première titularisation de Michael Huntebrinker, préféré mardi à Mathias Trettenes. Le nouvel étranger des Abeilles arrivé cette semaine aux Mélèzes s’est fait remarquer sur plusieurs actions dangereuses et a été l’auteur d’une passe décisive sur l’ouverture du score de Devin Müller (26e)





La tuile: Sondre Olden à l'hôpital

La soirée a tout de même été le théâtre d'une mauvaise nouvelle. Le topscorer du HCC Sondre Olden est sorti sur blessure dès le premier tiers temps. Touché à l'épaule, le Norvégien s'est rendu à l'hôpital pour un contrôle, selon le chef de presse du club. Interrogé en fin de match sur la gravité de la blessure, l'entraîneur Thierry Paterlini n'a pas souhaité faire de commentaire pour le moment. Le HCC reçoit Langenthal jeudi aux Mélèzes pour son prochain match, soit l'avant-dernier du championnat régulier. /lre

Le télégramme

Viège - La Chaux-de-Fonds 2-3 (0-0 1-1 1-2)

Lonza Arena: 2566 spectateurs.

Arbitres: Massy/Weber, Humair/Francey.

Buts: 26e Muller (Huntebrinker, Smons) 0-1. 33e Merola (Pilet, Brügger/à 5 contre 4) 1-1. 41e (40'26) Lepaus (Chiriaev, Kuonen) 2-1. 46e Oejdemark (Dubois, Huntebrinker) 2-2. 52e Achermann (Dubois) 2-3.

Pénalités: 2 x 2' contre Viège, 2 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.



Autres résultats: Kloten - Olten 5-3 (1-1 3-2 1-0). GCK Lions - Zoug Academy 3-2 (1-0 1-1 1-1). Ticino Rockets - Sierre 5-2 (1-1 2-0 2-1). Winterthour - Langenthal 0-3 (0-0 0-2 0-1).

Classement: 1. Kloten 48/123 (211-87). 2. Olten 48/106 (180-92). 3. La Chaux-de-Fonds 48/99 (188-115). 4. Thurgovie 48/82 (131-114). 5. Langenthal 48/81 (161-145). 6. Viège 48/74 (154-132). 7. Sierre 48/67 (136-143). 8. GCK Lions 49/61 (140-170). 9. Zoug Academy 48/35 (83-179). 10. Winterthour 49/34 (91-199). 11. Ticino Rockets 48/33 (116-215).