Le HCC s'incline aux tirs au but face à Thurgovie

Le HC La Chaux-de-Fonds n'est pas passé loin du hold-up, jeudi soir, en Swiss League de hockey sur glace. Les hommes de Thierry Paterlini ont perdu 6-5, après la séance de tirs au but face à Thurgovie, alors qu’ils étaient encore menés 5-2 à six minutes du terme de la partie, dans un match qui a tenu toutes ses promesses.





Premier tiers-temps sans conviction

Les Abeilles ont pourtant très mal débuté ce match en étant dominées dans tous les compartiments de jeu par des Thurgoviens plus concentrés et plus volontaires. Les Chaux-de-Fonniers regagnaient les vestiaires avec un sec 3-0 en leur défaveur, dont deux buts concédés en infériorité numérique. C’était d’ailleurs totalement mérité pour les Suisses alémaniques, tant le HCC était fantomatique.

En début de tiers médian, Hugo Cerviño prenait place dans la cage chaux-de-fonnière en remplaçant Nico Aeberhard mais voyait Thurgovie enfoncer le clou, une nouvelle fois à 5 contre 4, par Nico Lehmann pour le 4-0. Mais les joueurs des Mélèzes allaient enfin réagir et marquer par Devin Muller (32e) puis, Toms Andersons (34e) et se donner un peu de confiance avant l’entame de la dernière période.





Coaching parfait et subtil

Les hommes de Thierry Paterlini prenaient enfin les commandes de cette partie en début de dernier tiers-temps sans toutefois concrétiser, mais le 5-2 inscrit par le top scorer alémanique Jonathan Ang à la 54e minute, à la suite d'une mauvaise relance de la défense chaux-de-fonnière, allait faire bourdonner les Abeilles. C’est d’abord Nauris Sejejs qui pouvait inscrire le 5-3, bien servi par son top scorer, Sondre Olden. Après ce but, Jaison Dubois et son vis-à-vis, Misha Moor allaient alors s’échanger quelques politesses devant la cage thurgovienne et être pénalisés pour deux minutes de part et d'autre, tout cela à 3 minutes et 29 secondes du terme de cette partie. On se retrouva donc à 4 contre 4 sur la glace et c’est là que le coach chaux-de-fonnier eut la délicieuse idée de sortir son gardien pour faire entrer un joueur de champ supplémentaire et ainsi, provoquer une situation spéciale. Et elle porta ses fruits plutôt deux fois qu’une car elle permettait au HCC d’inscrire deux buts en l’espace de 27 secondes, par Sondre Olden puis Toms Andersons et arracher une prolongation inespérée. Celle-ci ne donna rien et c’est finalement aux tirs au but que Thurgovie pouvait s’imposer sur le score de 6-5.

A l'heure des interviews, Frédéric Iglesias saluait la maestria tactique de fin de match :