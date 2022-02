Le HCC domine Olten

Le HC La Chaux-de-Fonds en a remis une couche contre Olten mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Devant 1'919 spectateurs, le club des Mélèzes s’est en effet imposé 4-2 contre la solide formation soleuroise, qu'il avait déjà battue à domicile juste avant Noël.

Ce second succès consécutif ne souffre cette fois-ci d’aucune discussion, il est tout à fait mérité et laisse entrevoir de réjouissantes perspectives en vue des play-off.



3-0 après deux tiers

Plus vif, mieux en jambes et déterminé, le HCC s’est présenté en mode conquérant. L’ouverture de la marque de Daniel Carbis à la 11e minute de jeu, sur un travail préparatoire de Mathias Trettenes, lui a peut-être facilité la tâche. Mise sur orbite par cette réussite initiale, la troupe de Thierry Paterlini a livré un deuxième tiers temps de feu. Ludovic Voirol a doublé la mise à la suite d’un débordement rageur et un service parfait de Jaison Dubois : un but à mettre sur le compte de deux purs produits du club. Victor Oejdemark a inscrit le troisième en supériorité numérique. 3-0 : c’était le score à la fin du tiers intermédiaire

Dans l’ultime période, Olten est toutefois revenu à une longueur de son adversaire, avec il est vrai un brin de réussite, et sans laisser l’impression de pouvoir faire basculer le match. Daniel Carbis - qui signe un doublé - a scellé le score finale dans le but vide. Le HCC était tout simplement le plus fort. Il n’a rien volé.