Le HCC donne la leçon

La logique du classement a été respectée ce dimanche à la patinoire des Mélèzes. Troisième et compilant les bons résultats, le HC La Chaux-de-Fonds a étrillé Winterthour sur le score de 7-0. C’est par ailleurs la cinquième fois, en autant de matchs, que les joueurs de Thierry Paterlini viennent à bout de la « lanterne rouge » de Swiss League cette saison. Devant son public (2’565 spectateurs), le HCC a donc rempli avec brio sa mission, à savoir renouer avec le succès après sa défaite contre les GCK Lions, et ajuster son jeu dans la perspective des play-off. Jamais simple quand on sait que les Abeilles disputaient leur troisième match de la semaine.





Rencontre à sens unique avant Olten

Auteur d’un premier tiers-temps de haut vol, le HCC s’est vite mis à l’abri en menant 5-0 avant le premier thé. Comme chantait Jean-Jacques Goldmann « tout était dit », avec une suite de match prenant des tournures de remplissage. 6-0 après quarante minutes, pour un score final de 7-0 (avec un triplé de Oliver Achermann) et une soirée plus que tranquille pour les Chaux-de-Fonniers.

La suite du - très dense - calendrier de Swiss League c’est déjà mardi avec la réception de Olten pour le choc au sommet du classement. Une rencontre qui devrait faire place à un acteur absent ce soir… le suspens. /yra