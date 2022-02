Le HCC s'est montré patient à Sierre

Le HC La Chaux-de-Fonds n’a décidément pas le mal du voyage. Pour leur deuxième des trois déplacements de la semaine, et plus globalement le quatrième match en sept jours, les hommes de Thierry Paterlini ont dominé le HC Sierre 3-2 lundi soir, devant un peu plus de 1600 spectateurs à la patinoire de Graben. Un résultat qui permet au HCC de renforcer sa troisième place, avec désormais 10 points d’avance et un match de moins sur Langenthal.

Pour ce derby romand, les deux formations ont livré une partie animée, intéressante, voire parfois complètement débridée. Sans doute confortée par sa large victoire à Langenthal acquise sur le score de 7-3, l’équipe de Dany Gélinas s’est montrée la plus entreprenante en début de match. C’est pourtant le HCC qui pouvait ouvrir la marque par Patrick Petrini dès la 8e minute. Le joueur de Langnau inscrivait son premier but sous ses couleurs de substitution après une certaine latence dans la défense valaisanne.

Le score n’allait plus bouger jusqu’à la mi match, moment choisi par le défenseur Lucas Matewa pour adresser un splendide tir de la ligne bleue et marquer le deuxième but chaux-de-fonnier. Les Sierrois, piqués au vif et pas découragés, ouvraient leur compteur moins d’une minute plus tard par Anthony Beauregard.