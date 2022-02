Des absences à combler au HCC 

Le HCC fait actuellement des miracles en Swiss League de hockey sur glace. Dimanche, le club des Mélèzes a réussi à battre Kloten, le leader du championnat, tout en étant privé d’une kyrielle de joueurs. La liste des absents est également très longue en vue du match de mardi à Langenthal. La première ligne d’attaque manquera ainsi à l’appel : Sondre Olden et Oliver Achermann, qui s’étaient télescopés il y a une semaine lors du match contre Viège, sont toujours blessés. Tom Andersons a été retenu avec l’équipe nationale de Lettonie pour prendre part aux Jeux olympiques de Pékin au même titre d’ailleurs qu’un autre Letton du HCC, Nauris Sejejs.

L'entraîneur Thierry Paterlini sera encore privé de nombreux autres éléments mardi en Haute-Argovie : Stefan Ulmer, Kai Wyss, Jaison Dubois et Andreas Döpfner sont toujours blessés. Devin Müller et Nicola Aeberhard sont annoncés malades. Loïc Burkhalter a activé de nombreuses licences B pour venir consolider l’effectif chaux-de-fonnier : « Sans quoi, nous n’aurions tout simplement pas assez de joueurs pour disputer un match », estime le directeur sportif du club. Ainsi, Arnaud Schnegg (Ajoie), Stéphane Patry (Genève), Gaëtan Jobin (Gottéron), le gardien Viktor Östlund (Lausanne), Sandis Smons (Genève) et Patrick Petrini (Langnau) seront tous prêtés au HCC mardi en licence B. /mne