Le HC La Chaux-de-Fonds s'offre le leader

Le HC la Chaux-de-Fonds tient sa revanche. Après avoir subi la loi de Kloten 2-1 vendredi, les Abeilles se sont imposées 2-1 après les tirs au but dimanche soir en Swiss League de hockey sur glace. Devant 2'114 spectateurs à la patinoire des Mélèzes, les hommes de Thierry Paterlini ont réalisé une performance de choix pour empocher la victoire face au leader du championnat.

Duel tactique

Dès l’entame de cette rencontre, les Chaux-de-Fonniers ont démontré une attitude sérieuse et une combativité de tous les instants. Un plan de match qui a eu le mérite de bousculer les Zurichois au point de rendre le jeu de Kloten parfois brouillon et inoffensif. Cette stratégie a également conduit à un duel tactique dans lequel aucune des deux formations ne voulait prendre de risques inutiles. C’est donc sur un score nul et vierge logique que les deux formations ont rejoint les vestiaires après deux tiers-temps.

Oejdemark encore

Les Chaux-de-Fonniers ont su attendre leur heure dans cette partie. Dans la troisième période, une pénalité zurichoise a permis aux Abeilles de prendre les devants. Un tir sur le poteau de Mathias Trettenes a offert un rebond parfait pour Victor Oejdemark (45’). Déjà buteur vendredi contre ce même Kloten, le défenseur du HCC a ainsi pu mettre son équipe sur les bons rails.

Un avantage de courte durée puisque Kloten a pu égaliser quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de l’inévitable Eric Faille (53’). Malgré une domination zurichoise lors des dernières minutes de jeu, le score n’évoluera plus.

Lors des prolongations, le HC La Chaux-de-Fonds aurait pu faire la différence mais s’est montré trop imprécis dans le dernier geste. C’est finalement aux tirs au but que cette rencontre s’est jouée. Et à ce jeu-là, la réussite de Loïc In-Albon, les arrêts de grande classe de Viktor Östlund et le missile de Daniel Carbis ont fait la différence.

Les Abeilles décrochent ainsi un succès de prestige contre le leader incontesté de Swiss League. Une victoire qui fait du bien selon l’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds, Julien Privet :