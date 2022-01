Reprise pour le hockey amateur

Les hockeyeurs des ligues amateures s’en réjouissent : tous les championnats de la Regio League, actuellement interrompus, vont pouvoir reprendre dès le 28 janvier. C’est ce qu’a indiqué ce mardi Swiss Ice Hockey sur son site. Cette décision a été prise conjointement par la task force Covid-19 de la Regio League et les membres du Comité du sport espoir et amateur (CSEA). De nombreux clubs avaient signalé avant cela qu’une reprise des championnats était très importante pour leur avenir.

Les clubs neuchâtelois de 1re Ligue et 2e ligue s'étaient déjà positionnés la semaine dernière à ce propos : le HC Uni Neuchâtel, Star Chaux-de-Fonds et le HC Le Locle s'étaient montrés favorables à cette reprise. Par l'intermédiaire de son entraîneur, Philippe Marquis, le CP Fleurier, était plus sceptique.