Le HCC repart d'un bon pied 

Retour aux affaires réussi pour le HC La Chaux-de-Fonds. Privé de matches officiels depuis un mois, le club des Mélèzes n’a pas manqué sa reprise de la compétition samedi soir à domicile en Swiss League de hockey sur glace. Il s’est imposé 4-1 contre Zoug Academy. Devant 1'162 spectateurs, le HCC n’a peut-être pas livré sa prestation la plus aboutie de la saison, mais il a assuré l’essentiel pour sa première rencontre de l’année : la victoire. Les joueurs de Thierry Paterlini fêtent aussi au passage leur 7e victoire consécutive et ils consolident leur troisième place au classement, loin derrière deux clubs qui paraissent toutefois intouchables cette saison, Olten et Kloten.

Départ canton

Face à Zoug Academy, le HC La Chaux-de-Fonds a rapidement pris les devants. Il menait déjà 2-0 après huit minutes de jeu à la suite d’un solo époustouflant de Devin Müller et d’une belle combinaison collective conclue par Lucas Matewa. Blessé à l’épaule en phase de préparation, le jeune lausannois disputait son premier match de championnat de la saison. A l'issue du match, il savourait son bonheur d’avoir gagné cette partie :