Le HCC en quarantaine. L’ensemble de l’effectif du club de hockey sur glace chaux-de-fonnier, joueurs et staff compris, a subi des tests Covid ce week-end et plusieurs cas positifs ont été détectés. C’est ce qu’indique lundi le pensionnaire de Swiss League dans un communiqué. La durée de la quarantaine n’a pas été précisée. Mais en accord avec la Ligue, les quatre prochains matches de championnat sont d’ores et déjà renvoyés. Il s’agit des rencontres face aux GCK Lions, mardi sur sol zurichois, jeudi contre Olten et samedi face aux Ticino Rockets. La quatrième rencontre concerne le duel qui devait se disputer le 18 janvier à Weinfelden, contre le HC Thurgovie. Un match a déjà été refixé : Le HC La Chaux-de-Fonds en découdra avec Olten, mardi 15 février, à la patinoire des Mélèzes. Le club neuchâtelois précise encore que les éventuels billets déjà achetés pour des rencontres à domicile resteront valables aux nouvelles dates. /comm-mne