Le HC Université Neuchâtel s’est incliné mercredi soir 5-2 en déplacement sur la glace de St-Imier, en 1re Ligue de hockey sur glace. Devant 197 spectateurs, la troupe de Marc Gaudreault a encaissé un premier but après quelques secondes de jeu et n’est jamais parvenue à mener au score, malgré des goals signés Kevin Marion et Auguste Impose. Au classement, le HC Uni est troisième. Prochain match pour les Neuchâtelois : samedi 17h à domicile face à Delémont-Vallée. /jhi