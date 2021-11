Succès sans appel pour la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy empoche les trois points. Les protégées de Yan Gigon ont gagné 3-1 face à Bomo samedi après-midi en Women’s League de hockey sur glace. Les joueuses du Littoral ont directement pris l’ascendant dans cette rencontre en inscrivant les deux premiers buts dans le premier tiers-temps. Les réussites sont signées Coralie Larose à la 7e et 18e minute. Les hockeyeuses neuchâteloises ont ensuite enfoncé le clou dans le deuxième tiers-temps en marquant le 3-0 à la 36e minute grâce à Cindy Joray. Elles ont ensuite connu un petit coup de chaud dans le dernier tiers-temps en encaissant leur premier et unique but de la partie, mais ont su rester solide pour l’emporter lors de l'issue finale.

Le week-end de la NHA n’est pas terminé puisque dimanche, elles reçoivent Lugano, la deuxième meilleure équipe du classement. /mad